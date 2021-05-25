В Кролевце в ДТП пострадал подросток на мопеде Происшествие произошло сегодня, около 16.00, в городе Кролевец Конотопского района.

Как предварительно установили работники полиции, 17-летний водитель, находясь за рулем мопеда, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21214, под управлением 57-летнего водителя. В результате столкновения водитель мопеда получил телесные повреждения и был госпитализирован в Кролевецкую центральную больницу. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.