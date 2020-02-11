Конотопский борец выиграл «бронзу» чемпионата Европы Конотопский борец Дмитрий Демяновский стал бронзовым призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе.

В Софии (Болгария) завершилось европейское первенство среди юношей (U-15). Дмитрий Демяновский в весовой категории до 44 кг завоевал бронзовую медаль.

В шаге от медали финишировал еще один конотопский борец Арсений Кутиль, который уступил белорусскому спортсмену в борьбе за европейскую «бронзу» весовой категории до 47 кг. В общем зачете Арсений занял пятое место.

Подготовил спортсменов тренер Виктор Гайдук.