Конотопский борец выиграл «бронзу» чемпионата Европы

В Софии (Болгария) завершилось европейское первенство среди юношей (U-15). Дмитрий Демяновский в весовой категории до 44 кг завоевал бронзовую медаль.
В шаге от медали финишировал еще один конотопский борец Арсений Кутиль, который уступил белорусскому спортсмену в борьбе за европейскую «бронзу» весовой категории до 47 кг. В общем зачете Арсений занял пятое место.
Подготовил спортсменов тренер Виктор Гайдук.
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