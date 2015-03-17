У Сумах презентували видання «Відродження, збереження та розвиток писанкарства на Сумщині» Альбом презентували за участю громадськості в Конгрес-центрі СумДУ.

За словами виконуючого обов’язки директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської облдержадміністрації Сергія Над’ярного, видання здійснене в рамках конкурсу проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету, організованого Департаментом.

Ідейними натхненниками та виконавцями проекту стали майстер з писанкарства та витинанки Любов ЯРЦОВА та майстриня художньо-декоративного мистецтва, заслужений майстер народної творчості України Валентина КОЗДРОВСЬКА.

«Над проектом ми працювали 4 місяці, але ідею виношували два роки. Його реалізувати вдалося завдяки обласному Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю. У рамках проекту «Відродження, збереження та розвиток писанкарства на Сумщині» було проведено більше 150 майстер-класів із розпису традиційної регіональної писанки. Залучено понад 1,5 тисячі жителів області, – розповіла Любов Ярцова. – І сьогодні на виставці у Конгрес-центрі СумДУ можна побачити понад 2 тисячі писанок, створених після наших майстер-класів».

За словами Валентини Коздровської, також у рамках проекту був створений однойменний альбом. Це художнє видання висвітлює відродження, збереження та розвиток писанкарства на теренах Сумщини. Також в альбомі йдеться про особливості регіональних писанок, діяльність обласного Клубу писанкарів, творчий доробок сучасних майстрів писанкарського мистецтва тощо. Альбом стане в нагоді народним майстрам, керівникам гуртків декоративного мистецтва, вчителям мистецьких дисциплін, прихильникам народного мистецтва.

«До альбому потрапили роботи 20 майстрів писанкарства – членів обласної організації Національної спілки майстрів народного мистецтва, викладачів художніх шкіл та аматорів народного мистецтва, – продовжує Любов Ярцова. – І сьогодні ми їм вручаємо примірники нашого видання».

На наше запитання, яка ж вона писанка Сумщини, Валентина Коздровська відповіла так: «Сумська писанка – вона дуже різна. Витончене письмо, чорний фон, зображення сосен та інших дерев переважають на півночі, квіткові мотиви зустрічаються писанках півдня, ближче до Чернігівщини ми бачимо вибілені писанки і на білому тлі яскраві кольори – червоний, жовтий, оранжевий. Все, що ви бачите тут на виставці – і є наші писанки Сумщини».