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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:28242

У сумчанина полиция изъяла обрез ружья и холодное оружие

В Сумское районное управление полиции с заявлением о том, что житель Сум угрожал ему предметом похожим на оружие, обратился работник одной из Интернет компаний.

На основании полученного от гражданина заявления об угрозах оружием, в полиции открыли уголовное производство. Проведя проверку и собрав оперативную информацию, участковые выяснили, что мужчина когда-то давно проявлял интерес к оружию, поэтому было решено провести обыск его квартиры.

Придя домой к предполагаемому злоумышленнику, участковые офицеры полиции задали гражданину вопрос, действительно ли он имеет дома оружие? Тот не стал отрицать и выдал полицейским обрез охотничьего ружья с патроном. Кроме того, правоохранители изъяли у злоумышленника трость с металлическим заостренным лезвием. Все изъятое направлено на экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. За ношение, изготовление, ремонт или сбыт холодного оружия без предусмотренного законом разрешения, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие
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