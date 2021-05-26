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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:00286

Міська галерея у перший день літа запрошує сумчан на дві нові виставки

Міська галерея запрошує у вівторок, 1 червня, на дві нові виставки.

Уже традиційно на початку червня галерея презентує виставку творчих робіт студентів відділу образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації Сумського фахового коледжу мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського.

Роботи юних митців, представляють собою оригінальні композиції з власним творчим почерком, філософським спостереженням життя.

Цього ж дня розпочне роботу виставка батику мисткині Інни ГОЛОВІНОЇ.

У творчому підході до теми виставки автор за допомогою вербальних символів, оформлених композиційно та колористично, відобразила культуру давніх цивілізацій всього світу через особливий світогляд.
Обидві виставки працюватимуть у міській галереї (вул. Соборна, 27) по 13 червня.

Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог

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