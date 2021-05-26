Міська галерея у перший день літа запрошує сумчан на дві нові виставки Міська галерея запрошує у вівторок, 1 червня, на дві нові виставки.

Уже традиційно на початку червня галерея презентує виставку творчих робіт студентів відділу образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації Сумського фахового коледжу мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського. Роботи юних митців, представляють собою оригінальні композиції з власним творчим почерком, філософським спостереженням життя. Цього ж дня розпочне роботу виставка батику мисткині Інни ГОЛОВІНОЇ. У творчому підході до теми виставки автор за допомогою вербальних символів, оформлених композиційно та колористично, відобразила культуру давніх цивілізацій всього світу через особливий світогляд.

Обидві виставки працюватимуть у міській галереї (вул. Соборна, 27) по 13 червня. Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог