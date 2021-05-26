Міська галерея у перший день літа запрошує сумчан на дві нові виставки

Уже традиційно на початку червня галерея презентує виставку творчих робіт студентів відділу образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації Сумського фахового коледжу мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського.
Роботи юних митців, представляють собою оригінальні композиції з власним творчим почерком, філософським спостереженням життя.
Цього ж дня розпочне роботу виставка батику мисткині Інни ГОЛОВІНОЇ.
У творчому підході до теми виставки автор за допомогою вербальних символів, оформлених композиційно та колористично, відобразила культуру давніх цивілізацій всього світу через особливий світогляд.
Обидві виставки працюватимуть у міській галереї (вул. Соборна, 27) по 13 червня.
Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог
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