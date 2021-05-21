На Сумщине будут судить мужчину, который зарезал мать, а затем ударил молотком отца Роменской окружной прокуратурой утвержден и 31 мая направлен в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего мужчины, который лишил жизни мать, а затем ударил молотком отца.

Речь идет событии, которое произошло 14 апреля 2021 года в одном из частных домов в г. Ромны. Во время ссоры мужчина выхватил из рук матери нож, которым нанес ей около 20 ударов в шею и туловище. Услышав крик с улицы прибежал отец. Он пытался остановить сына, однако получил несколько ударов молотком. С места происшествия мужчина скрылся, его 58-летняя мать скончалась на месте происшествия, 58-летний отец получил легкие телесные повреждения. Приговор обвиняемый ждет в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.