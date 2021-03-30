На Сумщине за год родилось больше 6 тыс. детей Ежегодно в первый день лета, в Украине отмечается праздник маленьких граждан нашей страны - Международный день защиты детей.

В Сумской области проживает более 166 тыс. детей в возрасте до 18 лет, из которых 51% - мальчики, 49% - девочки. Треть общего количества детей - это дети дошкольного возраста. В течение 2020 года на Сумщине родилось 6002 младенцев. Больше всего новорожденных появилось на свет в городах Сумы и Конотоп.

На Сумщине более трети семей имеют детей. Почти 96% семей воспитывают только одного ребенка.

Учебно-воспитательный процесс молодого поколения в области обеспечивают 461 учреждение дошкольного образования, которые посещает более 31 тыс. детей, и 404 учреждения общего среднего образования, в которых обучается 99 тыс. учеников.

В 2020 году 8 тыс. учащихся получили свидетельство о получении базового общего среднего образования и 5 тыс. учеников - аттестат о получении полного общего среднего образования. На начало 2020/2021 учебного года студентами высших учебных и профессиональной передвысшим образования стали 7,6 тыс. человек.