В Сумах комплексно обследуют автодороги частного сектора

Выполнять эту задачу будет департамент инфраструктуры города совместно с КП «Дорремстрой».
После этого, по результатам осмотра, специалисты составят перечень объектов, которые больше всего нуждаются в ремонте, и план работ на ближайшие три года.
Напомним: департамент инфраструктуры города разработал подпрограмму развития частного сектора комплексной целевой программы развития жилищно-коммунального хозяйства Сумской городской территориальной громады общины на 2021-2023 годы.
В целом на нужды частного сектора, в том числе, на ремонт дорог будет направлять не менее 20% общего объема финансирования, предусмотренного в бюджете Сумской громады, сообщил директор департамента инфраструктуры города Александр Журба.
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