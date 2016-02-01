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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:28324

В Сумах комплексно обследуют автодороги частного сектора

Мэр Сум Александра Лысенко дал поручение комплексно обследовать дороги и тротуары в частном секторе в Сумской городской территориальной громаде.

Выполнять эту задачу будет департамент инфраструктуры города совместно с КП «Дорремстрой».

После этого, по результатам осмотра, специалисты составят перечень объектов, которые больше всего нуждаются в ремонте, и план работ на ближайшие три года.

Напомним: департамент инфраструктуры города разработал подпрограмму развития частного сектора комплексной целевой программы развития жилищно-коммунального хозяйства Сумской городской территориальной громады общины на 2021-2023 годы.

В целом на нужды частного сектора, в том числе, на ремонт дорог будет направлять не менее 20% общего объема финансирования, предусмотренного в бюджете Сумской громады, сообщил директор департамента инфраструктуры города Александр Журба.

Общество Частный сектор
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