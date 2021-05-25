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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:50155

Роменчанин оформил на свою знакомую кредитов на 20 тыс. грн

Злоумышленник, используя личные данные своей знакомой, набрал кредитов на ее имя на сумму около 20 000 гривен.

За помощью к работникам Роменского районного отдела полиции обратилась 20-летняя местная жительница и рассказала, что ей постоянно звонят с неизвестных номеров и требуют вернуть кредиты. Однако сама она утверждает, что никаких кредитов не брала.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники полиции выяснили, что на девушку было оформлено 5 кредитов в различных Интернет-банках сумму около 20 000 гривен.

Также полицейские установили, что данное преступление совершил 25-летний знакомый заявительницы. В содеянном он сознался и объяснил свой поступок безденежьем, а «заработанные» таким образом деньги уже успел потратить на собственные нужды.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и проверяют злоумышленника на причастность к подобным преступлениям. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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