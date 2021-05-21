Путивльская полиция разоблачила мужчину в краже лодки Находясь дома у своего знакомого, злоумышленник «отблагодарил» приятелю за гостеприимство, похитив у него рыбацкую лодку.

С заявлением о краже к сотрудникам отделения полиции № 2 (г. Путивль) обратился 33-летний житель села Пруды Путивльской территориальной громады. Мужчина рассказал полицейским, что на днях встретил своего знакомого и позвал к себе в гости. После застолья мужчины разошлись, а чуть позже гость решил вернуться на чужой двор, через незапертую калитку, и воспользовавшись отсутствием хозяина, украл резиновую лодку марки «Барк» и ушел.

Работники сектора криминальной полиции быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 41-летний местный житель.

Сейчас похищенное полицейские изъяли и вернули владельцу.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.