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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:58316

Начало календарного лета не принесет на Сумщину летнего тепла

Погода формируется под влиянием периферии циклона с юга, ожидается холоднее обычного, порой с небольшими осадками погода.

1 июня: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °С, днем +13 .. + 18 °С.

2 - 3 июня: Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +6 .. + 11 °С, днем +14 .. + 19 °С.

Общество Прогноз погоды
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
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Василь Хома
голова Сумської ОДА
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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