Начало календарного лета не принесет на Сумщину летнего тепла

1 июня: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °С, днем +13 .. + 18 °С.
2 - 3 июня: Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +6 .. + 11 °С, днем +14 .. + 19 °С.
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