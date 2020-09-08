В Сумах провели детский чемпионат города по теннису

На кортах «Теннисной академии» завершились соревнования, в которых принимали участие 50 спортсменов.
Юноши U-16: 1 место - Коваленко Богдан, 2 место- Саенко Демид, 3 место- Цимбалюк Кирилл.
Девушки U-16: 1 место - Соловей Екатерина, 2 место- Гриценко София, 3 место- Мальована Ангелина.
Юноши U-12: 1 место - Вардаев Михаил, 2 место - Бундин Святослав, 3 место - Мищенко Иван.
Девушки U-12: 1 место - Березинец Карина, 2 место - Касьянова Варвара, 3 место - Марченко Ева.
Юноши U-10: 1 место - Калинин Тимофей, 2 место - Лемишко Георгий, 3 место - Веремеенко Иван.
Девушки U-10: 1 место - Безбабна Мария, 2 место - Коваленко Алиса, 3 место - Исаева Кристина.
Девушки U-8: 1 место - Никонец Алиса, 2 место - Бабенко София, 3 место - Мельник Мария.
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