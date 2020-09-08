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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах провели детский чемпионат города по теннису

29-30 мая прошел чемпионат города Сумы по теннису.

На кортах «Теннисной академии» завершились соревнования, в которых принимали участие 50 спортсменов.

Юноши U-16: 1 место - Коваленко Богдан, 2 место- Саенко Демид, 3 место- Цимбалюк Кирилл.

Девушки U-16: 1 место - Соловей Екатерина, 2 место- Гриценко София, 3 место- Мальована Ангелина.

Юноши U-12: 1 место - Вардаев Михаил, 2 место - Бундин Святослав, 3 место - Мищенко Иван.

Девушки U-12: 1 место - Березинец Карина, 2 место - Касьянова Варвара, 3 место - Марченко Ева.

Юноши U-10: 1 место - Калинин Тимофей, 2 место - Лемишко Георгий, 3 место - Веремеенко Иван.

Девушки U-10: 1 место - Безбабна Мария, 2 место - Коваленко Алиса, 3 место - Исаева Кристина.

Девушки U-8: 1 место - Никонец Алиса, 2 место - Бабенко София, 3 место - Мельник Мария.

Спорт Теннис
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Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
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14.25; 20.25
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