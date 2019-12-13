На Роменщине спасатели деблокировали мужчину из-под мотоблока 30 мая в 18:47 в Службу спасения «101» поступила информация от сотрудников службы «103» о необходимости оказания помощи.

В с. Беловоды на Роменщине по ул. Пушкина произошел несчастный случай. По предварительным данным, во время проведения земляных работ на огороде у мужчины нога попала в мотоблок.

На место вызова прибыло отделение 14-й государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле. Как было установлено, ноги мужчины попали между рядами лопастей фрезы мотоблока. Работать спасателям пришлось крайне осторожно, чтобы еще больше не травмировать человека. Ручным немеханизированным инструментом отключили подвижную часть мотоблока и на специальных носилках пострадавшего перенесли в автомобиль «скорой».

К операции, привлекалось 3 человека личного состава и одна единица специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.