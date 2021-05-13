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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Мэр Сум решил вакцинироваться от COVID-19

Об этом Александр Лысенко сообщил сегодня, 31 мая, во время аппаратного совещания.

- В городском совете, в исполнительном комитете мы составляем списки на вакцинацию. Я также эту процедуру не проходил, но принял решение вакцинироваться. Составляем списки и готовимся, - сказал городской голова.

- Правильное решение, - отметила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

Напомним, осенью прошлого года Александра Лысенко сообщил, что его семья переболела COVID-19, у него тесты были отрицательными.

Общество Вакцинация
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