Мэр Сум решил вакцинироваться от COVID-19

- В городском совете, в исполнительном комитете мы составляем списки на вакцинацию. Я также эту процедуру не проходил, но принял решение вакцинироваться. Составляем списки и готовимся, - сказал городской голова.
- Правильное решение, - отметила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.
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