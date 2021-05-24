90-летняя сумчанка отдала мошенникам 4 тыс. долларов В Сумах жертвой псевдополицейского стала пожилая женщина, которая пыталась защитить своего внука, в результате чего отдала в руки мошенников около 110 000 гривен.

За помощью в полицию обратилась жительница города Сумы. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившись милиционером, сообщил, что ее внук совершил дорожно-транспортное происшествие и под предлогом непривлечение его к ответственности озвучил необходимую сумму. Через некоторое время в квартиру потерпевшей пришел неизвестный мужчина, которому женщина передала деньги в сумме 4000 долларов США.

Поняв, что стала жертвой аферистов бабушка позвонила в полицию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Сейчас принимаются все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение.

Проявляйте осторожность и внимательность, заботьтесь о безопасности ваших сбережений и имущества, предупреждайте своих пожилых родственников о возможных преступных «схемы».

Работники полиции в очередной раз предостерегают граждан не доверять незнакомцам, быть более осмотрительными в телефонных разговорах. Если вам сообщают, что ваши близкие находятся в полиции или в больнице, обязательно позвоните на личный номер родных или на специальную линию «102».