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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:03356

Полиция приглашает сумчан на День защиты детей

Полиция приглашает жителей и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях к Международному дню защиты детей.

Сегодня, 1 июня, в Сумах на Театральной пл. пройдет специальная программа. Начало в 16:00.

В программе предусмотрены: выступление кинологов, демонстрация служебных собак, рисунки на асфальте и на бумаге «счастливые ладошки», раздача информационных листовок, игра «Чемпионы киборги», эстафеты, а также мастер-классы.

Приглашаем жителей и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях. Вас ждут интересные развлекательные программы.

Мероприятия будут проведены с соблюдением всех карантинных мер безопасности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Досуг День защиты детей
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