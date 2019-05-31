Полиция приглашает сумчан на День защиты детей Полиция приглашает жителей и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях к Международному дню защиты детей.

Сегодня, 1 июня, в Сумах на Театральной пл. пройдет специальная программа. Начало в 16:00.

В программе предусмотрены: выступление кинологов, демонстрация служебных собак, рисунки на асфальте и на бумаге «счастливые ладошки», раздача информационных листовок, игра «Чемпионы киборги», эстафеты, а также мастер-классы.

Приглашаем жителей и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях. Вас ждут интересные развлекательные программы.

Мероприятия будут проведены с соблюдением всех карантинных мер безопасности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.