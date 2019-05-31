Полиция приглашает сумчан на День защиты детей

Сегодня, 1 июня, в Сумах на Театральной пл. пройдет специальная программа. Начало в 16:00.
В программе предусмотрены: выступление кинологов, демонстрация служебных собак, рисунки на асфальте и на бумаге «счастливые ладошки», раздача информационных листовок, игра «Чемпионы киборги», эстафеты, а также мастер-классы.
Приглашаем жителей и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях. Вас ждут интересные развлекательные программы.
Мероприятия будут проведены с соблюдением всех карантинных мер безопасности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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