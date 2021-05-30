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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:31315

На Сумщине предотвращено заказное убийство свидетеля

Ахтырской окружной прокуратурой 31 мая согласовано сообщение о подозрении 50-летнему местному жителю, который в 2017 году организовал заказное убийство, а после его раскрытия в 2021 году хотел избавиться от свидетеля.

По данным следствия, 6 июня 2017 года в г. Ахтырка в помещение Украинской национальной лотереи ночью зашел мужчина в маске и выстрелил в одного из посетителей заведения. Нападавший скрылся. От полученного ранения 48-летний местный житель скончался на месте происшествия. С тех пор продолжались оперативные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его розыск.

Благодаря совместным усилиям прокуратуры и полиции удалось установить обстоятельства убийства и задержать лицо, причастное к преступлению. Им оказался 31-летний житель Ахтырского района. 7 мая 2021 года он был задержан, и ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Установлено также сообщника подозреваемого, который знал об обстоятельствах убийства, более того, помогал скрыть преступление. В частности, после убийства разобрал пистолет и выбросил в реку. Он будет отвечать за укрывательство особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Правоохранительные установили, что это было заказное убийство, более того, заказчик, после того, как убийство было раскрыто, чтобы избежать разоблачения, предложил знакомому 10 тыс. долларов США за убийство мужчины, который знал обстоятельства преступления и выбрасывал пистолет в реку. Исполнитель убийства обратился в полицию, поэтому все дальнейшие действия происходили под их контролем. Так, 29 мая 2021 года после того, как «киллер» показал заказчику фото с якобы места убийства, тот передал ему часть от оговоренной суммы. После передачи средств мужчину задержали.

Досудебное осуществляется Ахтырским районным отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Право Заказное убийство
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