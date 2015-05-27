В Ахтырке провели концерт в поддержку онкобольных детей

На сцену, сооруженную возле ТРЦ «Славная», вышли участники молодежных и детских коллективов из Ахтырки и других населенных пунктов области.
Юные музыканты, танцоры, спортсмены помогали собирать деньги на лечение больных детей.
«Рад видеть счастливых детей на сцене и их родителей перед сценой - во время карантина им всем не хватало таких положительных впечатлений. Очень доволен тем, что мы смогли организовать такое мероприятие. Творчество и благотворительность - прекрасное сочетание», - рассказал основатель фонда Араз Гулиев.
Это мероприятие, надеются организаторы, даст старт фестивалю «В ритме жизни», который будут проводить не только в Ахтырке, но и в других городах Сумщины, пишет Ахтырский городской портал.
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