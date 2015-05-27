Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:29321

В Ахтырке провели концерт в поддержку онкобольных детей

Концерт «В ритме жизни» состоялся при поддержке благотворительного фонда «Благосфера».

На сцену, сооруженную возле ТРЦ «Славная», вышли участники молодежных и детских коллективов из Ахтырки и других населенных пунктов области.

Юные музыканты, танцоры, спортсмены помогали собирать деньги на лечение больных детей.

«Рад видеть счастливых детей на сцене и их родителей перед сценой - во время карантина им всем не хватало таких положительных впечатлений. Очень доволен тем, что мы смогли организовать такое мероприятие. Творчество и благотворительность - прекрасное сочетание», - рассказал основатель фонда Араз Гулиев.

Это мероприятие, надеются организаторы, даст старт фестивалю «В ритме жизни», который будут проводить не только в Ахтырке, но и в других городах Сумщины, пишет Ахтырский городской портал.

Досуг Благотворительный концерт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

04.11.2016 09:46

В Сумах пройдет благотворительный концерт в поддержку Елены Касьян

В субботу, 5 ноября, в зале профсоюзов (Петропавловская, 61) состоится благотворительный концерт в помощь поэту, автору песен, лауреату международных конкурсов...

04.05.2016 07:43

Сумчан приглашают на благотворительный концерт под открытым небом

Гражданский Корпус «АЗОВ» приглашает всех желающих посетить концерт «Поверни воїна до життя» в поддержку раненых бойцов АТО....

06.01.2016 13:43

В Сумах пройдет Рождественский благотворительный концерт

8 января в Театре юного зрителя состоится благотворительная Рождественская программа «Різдвяна зірка»....

09.06.2015 06:43

В Сумах просят поддержать народного артиста Украины

17 июня в 18.00 в ТЮЗе состоится благотворительный концерт в поддержку народного артиста Украины Валентина Дмитриевича Бурого, который находится на...

27.05.2015 07:59

Сегодня в ТЮЗе – благотворительный концерт

В среду, 27 мая, в 18.00, в театре для детей и юношества (ТЮЗе) состоится благотворительный концерт театра поэтической песни»La Chanson»...

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45; 16.20
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Кино Планета Кіно
14.50; 21.30
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.30; 17.45
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.