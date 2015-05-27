В Ахтырке провели концерт в поддержку онкобольных детей Концерт «В ритме жизни» состоялся при поддержке благотворительного фонда «Благосфера».

На сцену, сооруженную возле ТРЦ «Славная», вышли участники молодежных и детских коллективов из Ахтырки и других населенных пунктов области.

Юные музыканты, танцоры, спортсмены помогали собирать деньги на лечение больных детей.

«Рад видеть счастливых детей на сцене и их родителей перед сценой - во время карантина им всем не хватало таких положительных впечатлений. Очень доволен тем, что мы смогли организовать такое мероприятие. Творчество и благотворительность - прекрасное сочетание», - рассказал основатель фонда Араз Гулиев.

Это мероприятие, надеются организаторы, даст старт фестивалю «В ритме жизни», который будут проводить не только в Ахтырке, но и в других городах Сумщины, пишет Ахтырский городской портал.