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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Со счета жительницы Сумщины аферист снял 70 тыс. грн

Назвавшись в телефонном разговоре работником службы безопасности банка, злоумышленник так заморочил голову женщине, что та назвала данные своей банковской карты и коды с банковских СМС-сообщений.

В местную полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 46-летняя жительница одного из сел на Ямпольщине. Женщина рассказала, что днем на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который в разговоре назвался сотрудником службы безопасности банка. Собеседник рассказал клиентке, что в их системе произошел сбой, и чтобы повысить безопасность ее счетов, нужно предоставить ему информацию о банковской карты и коды с банковских СМС-сообщений придут ей на мобильный.

Поверив телефонному собеседнику, женщина выполнила просьбу. Сразу ей стали поступать сообщения из финансового учреждения, о снятии средств с ее счетов, однако она продолжила предоставляла необходимую информацию «банкиру», ведь тот заверил ее, что эти средства сначала снимутся, а потом вернутся обратно.

Когда ее счета были опустошены, собеседник предложил оформить ей через Интернет - приложение еще одну «кредитку». Впрочем, женщина не смогла этого сделай из-за своей неопытности в он-лайн оформлении карты.

Впоследствии, проверяя состояние карточного счета, гражданка выяснила, что средства на ее счет так и не вернулись. Поняв, что стала жертвой телефонной аферы, обворована женщина обратилась за помощью в полицию.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводятся необходимые мероприятия по установлению лица афериста, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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