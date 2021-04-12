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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:03199

В Сумах растет заболеваемость ОРВИ

Об этом сегодня, 31 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1163 случаев заболевания ОРВИ, что на 4,5% больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 66% - это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости ниже порогового уровня на 20%. Госпитализированы на прошлой неделе 73 жителей города, в том числе 49 детей. Это 6,3% от всех заболевших. Летальных случаев от осложнений после гриппа не зарегистрировано.

Общество ОРВИ
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