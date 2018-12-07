Школьники с Сумщины отличились на Cool Games

Почетное второе место завоевали команды Сумской области:
- во ІІ возрастном дивизионе (2007-2009 г.р.) в составе: Никоновой Анастасии, Гордиенко Ивана, Смирновой Анастасии, Прядко Михаила, Мережко Киры, Белосветова Ивана - учеников Свесской специализированной школы I-III ступеней № 2 «Лицей» и тренера Негрия Николая.
- в III возрастном дивизионе (2003-2006 г.р.) в составе: Малыш Анастасии, Велесь Александра, Сердюк Маргариты, Авраменко Владислава, Ворониной Виктории, Зинченко Алексея - учеников опорного учреждения «Кролевецкий лицей № 3» и тренера Скибы Анатолия Николаевича.
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