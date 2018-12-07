Школьники с Сумщины отличились на Cool Games С 26 по 29 мая в г. Киев состоялся финал III Всеукраинского физкультурно-оздоровительного мероприятия среди учащихся «Cool Games», посвященный празднованию 30-летия независимости Украины.

Почетное второе место завоевали команды Сумской области: - во ІІ возрастном дивизионе (2007-2009 г.р.) в составе: Никоновой Анастасии, Гордиенко Ивана, Смирновой Анастасии, Прядко Михаила, Мережко Киры, Белосветова Ивана - учеников Свесской специализированной школы I-III ступеней № 2 «Лицей» и тренера Негрия Николая. - в III возрастном дивизионе (2003-2006 г.р.) в составе: Малыш Анастасии, Велесь Александра, Сердюк Маргариты, Авраменко Владислава, Ворониной Виктории, Зинченко Алексея - учеников опорного учреждения «Кролевецкий лицей № 3» и тренера Скибы Анатолия Николаевича.