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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Школьники с Сумщины отличились на Cool Games

С 26 по 29 мая в г. Киев состоялся финал III Всеукраинского физкультурно-оздоровительного мероприятия среди учащихся «Cool Games», посвященный празднованию 30-летия независимости Украины.

Почетное второе место завоевали команды Сумской области:

- во ІІ возрастном дивизионе (2007-2009 г.р.) в составе: Никоновой Анастасии, Гордиенко Ивана, Смирновой Анастасии, Прядко Михаила, Мережко Киры, Белосветова Ивана - учеников Свесской специализированной школы I-III ступеней № 2 «Лицей» и тренера Негрия Николая.

- в III возрастном дивизионе (2003-2006 г.р.) в составе: Малыш Анастасии, Велесь Александра, Сердюк Маргариты, Авраменко Владислава, Ворониной Виктории, Зинченко Алексея - учеников опорного учреждения «Кролевецкий лицей № 3» и тренера Скибы Анатолия Николаевича.

Спорт Cool Games
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