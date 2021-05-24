На Сумщине 76 910 случаев заболевания COVID-19 (подробности) По состоянию на 31 мая в Сумской области 76 910 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 43 человек (Глухов - 1, Конотоп – 15, Конотопский район - 2, Роменский район - 1, Сумы - 24).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1289 летальных случаев, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 73 547 человек, из них за минувшие сутки - 72 (Белопольский район - 7, Глухов – 12, Глуховский – 6, Краснопольский – 4, Сумы - 37, Сумской район - 6).