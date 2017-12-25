В Сумах отметят 85-летие Владимира Голубничего презентацией фотобуклета

Мероприятие будет проходить в 15.00 в молодежном центре «Романтика» по адресу: ул. Героев Сумщины, 3.
Всех желающих приглашают присоединиться к данному мероприятию.
В Сумах пройдут соревнования Открытого чемпионата г. Сумы по спортивной ходьбе в честь двукратного Олимпийского чемпиона, Почетного гражданина г. Сумы...
Сегодня, 2 июня, празднует свой 84-й день рождения легенда мировой легкой атлетики, член Зала славы ИААФ, почетный гражданин города Сумы...
Уже стало доброй традицией, что легкоатлетический год скороходы заканчивают в Сумах на всеукраинских соревнованиях по спортивной ходьбе в помещении....
Поздравляем с днем рождения Владимира Голубничего....
23 декабря в Сумах в легкоатлетическом манеже СумГУ состоялись традиционные Всеукраинские соревнования по спортивной ходьбе на призы двукратного олимпийского чемпиона...