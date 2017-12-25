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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:08282

В Сумах отметят 85-летие Владимира Голубничего презентацией фотобуклета

2 июня состоится презентация буклета, посвященного 85-летнему юбилею двукратного Олимпийского чемпиона Владимира Голубничего «Фотохроника спортивной биографиии».

Мероприятие будет проходить в 15.00 в молодежном центре «Романтика» по адресу: ул. Героев Сумщины, 3.

Всех желающих приглашают присоединиться к данному мероприятию.

Спорт Владимир Голубничий
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