В Сумах уменьшается количество заболевших коронавирусом: ковидные койки сворачивают За неделю заболело на треть сумчан меньше.

Об этом сегодня, 31 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за неделю заболело 203 сумчанина, что на 31% меньше, чем неделей раньше. Среди заболевших 11 детей и 8 медработников. В два раза уменьшилось количество летальных случаев – 7 против 14. Уже 96% заболевших выздоровели. За неделю – 446, в том числе 14 детей и 13 медработников. Всего детей заболело 1386, 98% выздоровели. Заболело 1433 медработника, выздоровели 99%.

В связи с уменьшением количества новых случаев в Сумах начали сворачивать ковидные койки, но будут держать их в резерве.