Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах

По ее словам, на сегодня в городских больницах от COVID-19 лечатся 162 горожанина, в том числе 34 детей.
В 5-й горбольнице 85 пациентов, в том числе 60 на кислородной поддержке, 8 в интенсивной терапии, 5 на аппаратах ИВЛ.
В 4-й больнице – 20 человек, 14 получают кислород свободным потоком, 1 на неинвазивной вентиляции легких. Также 5 человек с другой инфекционной патологией.
В центральной городской больнице 8 человек.
В больнице Святого Пантелеймона (Сумская ЦРБ) – 15 пациента, 1 в отделении интенсивной терапии.
В детской больнице 34 пациентов, 5 в интенсивной терапии, 58 с другой инфекционной патологией.
В городских больницах свободных 266 коек для взрослых, 243 с кислородом, а также 23 для детей, все c кислородом.
Кроме того, сумчане лечатся в областных медучреждениях:
В областном центре инфекционных болезней – 28, 4 в интенсивной терапии, 31 на ИВЛ.
В областном госпитале для ветеранов - 32, 3 в интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.
В областной больнице - 17, 3 в интенсивной терапии на ИВЛ.
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