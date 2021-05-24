На Сумщине 43 новых случая заболевания коронавирусом

За воскресенье добавилось 43 новых случая. Выздоровело 72 пациента, - всего 73 547. Летальных случаев не зафиксировано, - всего 1289. Лечатся 2074.
Статистику предоставила сегодня, 31 мая, во время аппаратного совещания в мэрии начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 30 мая в Сумской области 76 867 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 30 мая в Сумской области подтверждено 76 867 случаев заболевания COVID-19....
По состоянию на 28 мая в Сумской области 76 814 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 28 мая в Сумской области 76 708 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....