Сумского футзалиста вызвали в сборную Александр Сметаненко получил вызов в юношескую сборную Украины.

Универсал АФФК «Сумы» Александр Сметаненко снова получил вызов в юношескую сборную Украины.

Украинская команда продолжает готовиться к Евро-2022, и в рамках подготовки проведет учебно-тренировочный сбор в Ужгороде с 9 по 14 июня, а затем отправится на товарищеский турнир в Хорватию.