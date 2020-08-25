В Сумах прошел командный турнир по шахматам

В турнире принимали участие 7 команд из Сум, Лебедина, Тростянца и Белополья.
Первое место заняла команда «Клуба «Интеллект» г.Сумы с результатом 6 очков - Ольштынский Алексей, Лемешенко Михаил, Супрун Дмитрий, Супрун Дарья.
Второе место - команда Сумского ЦНТТМ (тренер Исаев В.М.) - Милюков Тимофей, Осипов Ростислав, Гай Владислав, Придатко Екатерина - 4 очка.
Третье - команда Дворца детей и юношества г. Сумы - Костян Даниил, Адамович Натан, Бондарь Андрей, Заморуева Мария, Кайдаш Ангелина - 3 очка.
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