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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:51293

Юные сумские хоккеистки взяли все медали чемпионата Украины

28-30 мая на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка» проходили игры чемпионата Украины по хоккею среди девушек 2007-2008 г.р.

Три дня 5 команд боролись за звание чемпиона.

По результатам соревнований:

1 место - Сборная команда Сумской области - 1 (тренеры Елена Свистюр и Инна Бондаренко)

2 место - Сборная команда Сумской области - 2 (тренер Наталья Ткач)

3 место - СДЮШОР «Динамо» (тренер Инна Нюкина)

4 место - Сумская областная ДЮСШ (тренер Николай Шаповал)

5 место - Сборная команда г. Полтава (тренер Юрий Полевой)

Судейская коллегия определила лучших игроков в амплуа:

Лучшим вратарем признана Владислава Щочка (Сборная команда г. Полтава)

Лучшим защитником - Александра Саврас (Сборная команда Сумской область-2)

Лучшим нападающим - София Басанец (Сборная команда Сумской область-1)

Самый техничный игрок чемпионата - Елизавета Колотова (СДЮШОР «Динамо»)

Настоящий капитан - Виктория Зякун (Сумская областная ДЮСШ)

Лучший игрок - Маргарита Михайлюк (Сборная команда Сумской область-1)

Спорт Хоккей на траве
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