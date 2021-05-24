Юные сумские хоккеистки взяли все медали чемпионата Украины

Три дня 5 команд боролись за звание чемпиона.
По результатам соревнований:
1 место - Сборная команда Сумской области - 1 (тренеры Елена Свистюр и Инна Бондаренко)
2 место - Сборная команда Сумской области - 2 (тренер Наталья Ткач)
3 место - СДЮШОР «Динамо» (тренер Инна Нюкина)
4 место - Сумская областная ДЮСШ (тренер Николай Шаповал)
5 место - Сборная команда г. Полтава (тренер Юрий Полевой)
Судейская коллегия определила лучших игроков в амплуа:
Лучшим вратарем признана Владислава Щочка (Сборная команда г. Полтава)
Лучшим защитником - Александра Саврас (Сборная команда Сумской область-2)
Лучшим нападающим - София Басанец (Сборная команда Сумской область-1)
Самый техничный игрок чемпионата - Елизавета Колотова (СДЮШОР «Динамо»)
Настоящий капитан - Виктория Зякун (Сумская областная ДЮСШ)
Лучший игрок - Маргарита Михайлюк (Сборная команда Сумской область-1)
Третий матч между сборными Украины и Беларуси выдался результативным, но, к сожалению, завершился поражением для нашей команды....
Сегодня, 29 мая, в Бресте прошел второй рейтинговый матч между женскими сборными Украины и Беларуси....
Сборная Украины по хоккею на траве сыграла первый рейтинговый матч со сборной Беларуси....
Сборная Украины по хоккею на траве сыграет рейтинговые матчи со сборной Беларуси....
24-26 мая в Калиновке Винницкой области проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди самых юных хоккеистов 2011-12 г.р....