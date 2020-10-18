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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:08338

Сумчанин стал абсолютным чемпионом Украины по бодибилдингу

Сегодня, 30 мая, в Киеве прошел чемпионат Украины по бодибилдингу и атлетизму (UBPF).

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов изо всех регионов Украины. В категории «бодибилдинг» среди мужчин Сумы представлял многократный чемпион Украины Игорь Глуходед. Сегодня он также доказал свое первенство в Украине, став победителем в категории свыше 95 кг и в абсолютной категории.ъ

Напомним: в категории «физик-модель 165-170 см» заняла первое место» сумчанка Татьяна Поладич.

Спорт Бодибилдинг Игорь Глуходед
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