Сумчанин стал абсолютным чемпионом Украины по бодибилдингу

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов изо всех регионов Украины. В категории «бодибилдинг» среди мужчин Сумы представлял многократный чемпион Украины Игорь Глуходед. Сегодня он также доказал свое первенство в Украине, став победителем в категории свыше 95 кг и в абсолютной категории.ъ
Напомним: в категории «физик-модель 165-170 см» заняла первое место» сумчанка Татьяна Поладич.
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