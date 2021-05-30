В Сумах водитель устроил тройное ДТП и сбежал с места аварии

ДТП произошло на улице Харьковской. Водитель транспортного средства Ford, не придерживаясь безопасного интервала, допустил наезд на две припаркованные машины - Mitsubishi Outlander и Toyota Corolla. Очевидцы происшествия сообщили, что после совершения ДТП водитель остановился, осмотрел повреждения автомобилей, но потом сел за руль и поехал.
Через несколько дней инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП мужчину разыскали. Факт ДТП он не отрицал. 44-летний сумчанин объяснил, что во время движения в его машине внезапно открылся капот, что ограничило видимость. Это и стало причиной ДТП.
На водителя инспекторы составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП.
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