В Сумах водитель устроил тройное ДТП и сбежал с места аварии Патрульные разыскали водителя, который совершил наезд на два автомобиля, после чего место происшествия оставил.

ДТП произошло на улице Харьковской. Водитель транспортного средства Ford, не придерживаясь безопасного интервала, допустил наезд на две припаркованные машины - Mitsubishi Outlander и Toyota Corolla. Очевидцы происшествия сообщили, что после совершения ДТП водитель остановился, осмотрел повреждения автомобилей, но потом сел за руль и поехал.

Через несколько дней инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП мужчину разыскали. Факт ДТП он не отрицал. 44-летний сумчанин объяснил, что во время движения в его машине внезапно открылся капот, что ограничило видимость. Это и стало причиной ДТП.

На водителя инспекторы составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП.