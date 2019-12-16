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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах прошел этап Кубка Украины по фигурному катанию на роликах

29 мая в СумГПУ им. А.С.Макаренко прошел 2-й этап Кубка Украины и Открытый чемпионат Сумской области по фигурному катанию на роликовых коньках.

Сумчане отлично выступили на домашних стартах. На отлично сдали тесты, получили грамоты и медали: Ланцова Мария, Круговая София, Щербак Анна, Никитина Камила.

Медали заработали:

Одиночное катание:

1D Junior

1 место - Оласюк Анна

2D Novice B

2 место - Вода Мария

2D Novice A

1 место - Каравай Эмилия

3 место - Косенко София

2D Cubs

Призерами стали:

Мяус Полина

Чукина Александра

Грицук Елена

2D Chicks

1 место - Коломиец Екатерина

3D Novice

1 место - Жукова Анастасия

3D Junior

2 место - Свистунова Елизавета

3 место - Ничитайло Марина

3D Debs

1 место - Свистунова Варвара

3D Cadet

2 место - Ярошенко Алиса

3D Benjamin

1 место - Гальченко Кристина

3 место - Круглова Екатерина

4D Benjamin

2 место - Круглов Николай

4D Benjamin B

2 место - Бондаренко Милана

4D Benjamin A1

1 место - Кальченко Валерия

2 место - Мельник Кира

Соло-танцы

2 дивизион, Cubs, девушки

призерами стали

Каравай Эмилия

Жукова Анастасия

Грицук Елена

Спорт Фигурное катание
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