В Сумах прошел этап Кубка Украины по фигурному катанию на роликах

Сумчане отлично выступили на домашних стартах. На отлично сдали тесты, получили грамоты и медали: Ланцова Мария, Круговая София, Щербак Анна, Никитина Камила.
Медали заработали:
Одиночное катание:
1D Junior
1 место - Оласюк Анна
2D Novice B
2 место - Вода Мария
2D Novice A
1 место - Каравай Эмилия
3 место - Косенко София
2D Cubs
Призерами стали:
Мяус Полина
Чукина Александра
Грицук Елена
2D Chicks
1 место - Коломиец Екатерина
3D Novice
1 место - Жукова Анастасия
3D Junior
2 место - Свистунова Елизавета
3 место - Ничитайло Марина
3D Debs
1 место - Свистунова Варвара
3D Cadet
2 место - Ярошенко Алиса
3D Benjamin
1 место - Гальченко Кристина
3 место - Круглова Екатерина
4D Benjamin
2 место - Круглов Николай
4D Benjamin B
2 место - Бондаренко Милана
4D Benjamin A1
1 место - Кальченко Валерия
2 место - Мельник Кира
Соло-танцы
2 дивизион, Cubs, девушки
призерами стали
Каравай Эмилия
Жукова Анастасия
Грицук Елена
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