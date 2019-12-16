В Сумах прошел этап Кубка Украины по фигурному катанию на роликах 29 мая в СумГПУ им. А.С.Макаренко прошел 2-й этап Кубка Украины и Открытый чемпионат Сумской области по фигурному катанию на роликовых коньках.

Сумчане отлично выступили на домашних стартах. На отлично сдали тесты, получили грамоты и медали: Ланцова Мария, Круговая София, Щербак Анна, Никитина Камила. Медали заработали: Одиночное катание: 1D Junior 1 место - Оласюк Анна 2D Novice B 2 место - Вода Мария 2D Novice A 1 место - Каравай Эмилия 3 место - Косенко София 2D Cubs Призерами стали: Мяус Полина Чукина Александра Грицук Елена 2D Chicks 1 место - Коломиец Екатерина 3D Novice 1 место - Жукова Анастасия 3D Junior 2 место - Свистунова Елизавета 3 место - Ничитайло Марина 3D Debs 1 место - Свистунова Варвара 3D Cadet 2 место - Ярошенко Алиса 3D Benjamin 1 место - Гальченко Кристина 3 место - Круглова Екатерина 4D Benjamin 2 место - Круглов Николай 4D Benjamin B 2 место - Бондаренко Милана 4D Benjamin A1 1 место - Кальченко Валерия 2 место - Мельник Кира Соло-танцы 2 дивизион, Cubs, девушки призерами стали Каравай Эмилия Жукова Анастасия Грицук Елена