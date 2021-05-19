Ушел из жизни почетный гражданин Ахтырки Ахтырская городская территориальная громада сообщает, что сегодня, 30 мая, скончался Иван Григорьевич Шаповалов, художник, Почетный гражданин города Ахтырка, Человек с большой буквы, полный искренней любви к людям.

Ахтырский городской совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Григорьевича. В этот скорбный час пусть Господь дает семье и близким силы перенести боль невосполнимой утраты. Вечная и светлая память! Прощание состоится завтра, 31 мая, в 12:00 в Спасо-Преображенской церкви города Ахтырка.