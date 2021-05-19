Ушел из жизни почетный гражданин Ахтырки

Ахтырский городской совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Григорьевича. В этот скорбный час пусть Господь дает семье и близким силы перенести боль невосполнимой утраты. Вечная и светлая память!
Прощание состоится завтра, 31 мая, в 12:00 в Спасо-Преображенской церкви города Ахтырка.
Сьогодні, 26 травня, у Сумах помер заслужений діяч мистецтв України, кобзар Микола Мошик....
Керівництво та особовий склад поліції Сумщини висловлюють глибокі співчуття сім’ї та рідним майора поліції Сергія Науменка, який передчасно пішов із...
21 мая вечером в результате тяжелой болезни перестало биться сердце руководителя Шосткинской станции юннатов Сергея Корниенко....
Роменский городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие, искренние соболезнования семье Кобзаренко Анатолия Дмитриевича....
Літературну спільноту Сумщини спіткала непоправна втрата – відійшов за межу Вічності керівник літературно-мистецького клубу «Грань» та літературної студії «Літера»...