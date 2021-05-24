Сумские хоккеистки в третий раз проиграли белорускам

Сегодня, 30 мая, в Бресте прошел третий рейтинговый матчи межу сборными Беларуси и Украины. За нашу команду выступают исключительно воспитанницы сумского хоккея.
Игра, как и две предыдущие, завершилась победой хозяек. Украинки пропустили первыми, уже на 3-й минуте матча. Затем наши девушки отличились двумя голами подряд: Анастасия Воевода забила на 7-й минуте, Анна Куровская - на 9-й. На 17-й минуте хозяйки сравняли, а на 39-й и 40-й забили еще дважды. Уменьшить отставание под занавес матча смогла Ольга Гончаренко (58-я минута). В итоге 3:4 – третье поражение…
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