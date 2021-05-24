Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:40190

Сумские хоккеистки в третий раз проиграли белорускам

Третий матч между сборными Украины и Беларуси выдался результативным, но, к сожалению, завершился поражением для нашей команды.

Сегодня, 30 мая, в Бресте прошел третий рейтинговый матчи межу сборными Беларуси и Украины. За нашу команду выступают исключительно воспитанницы сумского хоккея.

Игра, как и две предыдущие, завершилась победой хозяек. Украинки пропустили первыми, уже на 3-й минуте матча. Затем наши девушки отличились двумя голами подряд: Анастасия Воевода забила на 7-й минуте, Анна Куровская - на 9-й. На 17-й минуте хозяйки сравняли, а на 39-й и 40-й забили еще дважды. Уменьшить отставание под занавес матча смогла Ольга Гончаренко (58-я минута). В итоге 3:4 – третье поражение…

Спорт Хоккей на траве
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские хоккеистки снова проиграли белорускам
Вчера 23:23

Сумские хоккеистки снова проиграли белорускам

Сегодня, 29 мая, в Бресте прошел второй рейтинговый матч между женскими сборными Украины и Беларуси....

Сумские хоккеистки проиграли в Беларуси
28.05.2021 08:41

Сумские хоккеистки проиграли в Беларуси

Сборная Украины по хоккею на траве сыграла первый рейтинговый матч со сборной Беларуси....

Сумские хоккеистки сыграют в Беларуси
27.05.2021 08:44

Сумские хоккеистки сыграют в Беларуси

Сборная Украины по хоккею на траве сыграет рейтинговые матчи со сборной Беларуси....

Шосткинские хоккеисты с «серебром»
27.05.2021 08:14

Шосткинские хоккеисты с «серебром»

24-26 мая в Калиновке Винницкой области проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди самых юных хоккеистов 2011-12 г.р....

Сумские хоккеистки отыграли 4-й тур чемпионата Украины
24.05.2021 14:14

Сумские хоккеистки отыграли 4-й тур чемпионата Украины

21-23 мая в Борисполе проходили игры 4-го тура чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45; 16.20
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Кино Планета Кіно
14.50; 21.30
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.30; 17.45
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.