На Воскресенском соборе в Сумах выровняли крест

Однако на сегодня, как рассказал главный архитектор области Владимир Быков, данная проблема временно устранена. Благодаря тому, что в Сумы для установки нового флагштока для Государственного флага приезжала уникальная техника из Киева - кран и вышка с высотой подъема на 54 метра, удалось задействовать вышку и для осмотра колокольни Воскресенской церкви. Выяснилось, что в середине конструкция креста лопнула и прогнулась. Временно специалисты все выровняли, пишет Ваш шанс.
"Однако позже крест придется обновить. Это будет сделано в ближайшее время", - отметил В. Быков.
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