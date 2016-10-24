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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:57268

На Воскресенском соборе в Сумах выровняли крест

На этой неделе на Воскресенском соборе в Сумах неожиданно покосился крест.

Однако на сегодня, как рассказал главный архитектор области Владимир Быков, данная проблема временно устранена. Благодаря тому, что в Сумы для установки нового флагштока для Государственного флага приезжала уникальная техника из Киева - кран и вышка с высотой подъема на 54 метра, удалось задействовать вышку и для осмотра колокольни Воскресенской церкви. Выяснилось, что в середине конструкция креста лопнула и прогнулась. Временно специалисты все выровняли, пишет Ваш шанс.

"Однако позже крест придется обновить. Это будет сделано в ближайшее время", - отметил В. Быков.

Общество Свято-Воскресенский собор
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