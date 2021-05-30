В Глухове скоропостижно скончался известный терапевт Сегодня, 30 мая на 73 году жизни перестало биться сердце дежурного доктора приемного покоя Глуховской горбольницы Ткаченко Вадима Васильевича.

По предварительной информации, Вадим Васильевич умер по пути на работу. Подоспевшие на место вызова медики констатировали внезапную смерть. пишет Глухов.инфо.

Коллеги помнят Вадима Васильевича как порядочного, скромного интеллигентного, отзывчивого, неравнодушного человека, профессионала своего дела. Он отдал своей профессии, которую очень любил не одно десятилетие. Начинал кардиологом на приеме в Глуховской поликлинике, а после 20 лет отдал себя работе на “скорой помощи”. В последние годы нес трудовую вахту на приемном покое горбольницы, тесно контактировал с инфицированными COVID-19, часто подвергая жизнь риску.

Все коллеги терапевта скорбят и сожалеют о его преждевременной кончине и выражают соболезнования родным и близким.

“Боль и скорбь переполняет сердца тех, кто знал и работал с этим жизнерадостным, добрейшим и отзывчивым врачом, готовым поддержать и прийти на помощь тем, кто в этом особенно нуждается.”, – разделяют горе сотрудники.