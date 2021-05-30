На Сумщине 76 867 случаев заболевания COVID-19 (подробности) По состоянию на 30 мая в Сумской области 76 867 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 53 человек (Белопольский район - 1, Глухов - 3, Глуховский район - 1, Лебедин - 1, Лебединский район - 2, Ахтырка - 6, Ромны - 8, Роменский район - 4, Сумы - 24, Сумской район - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1289 летальных случаев, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 73475 человек, из них за минувшие сутки - 58 (Белопольский район - 8, Лебедин - 1, Лебединский район - 5, Сумы - 34, Сумской район - 10).