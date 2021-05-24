На Сумщине 53 новых случая заболевания коронавирусом

За субботу добавилось 53 случая. Выздоровело 58 человек, - всего 73 475. Летальных случаев не зафиксировано, - всего 1289. Лечатся 73 475.
По состоянию на 30 мая в Сумской области 76 867 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 28 мая в Сумской области 76 814 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 28 мая в Сумской области 76 708 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 27 мая в Сумской области 76 610 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 27 мая в сумской области подтверждено уже 76 610 случаев заболевания COVID-19....