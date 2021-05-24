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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:31580

На Сумщине 53 новых случая заболевания коронавирусом

На утро 30 мая в Сумской области подтверждено 76 867 случаев заболевания COVID-19.

За субботу добавилось 53 случая. Выздоровело 58 человек, - всего 73 475. Летальных случаев не зафиксировано, - всего 1289. Лечатся 73 475.

Общество Коронавирус
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12.45; 16.20
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14.50; 21.30
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Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
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11.50; 15.30; 17.45
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
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18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
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14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
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