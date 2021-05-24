В плей-офф аматорского чемпионата будет сумское дерби

В группе 2 действующий чемпион «Виктория» из Николаевки в гостях обыграла ФК «Кудровка» 2:3, заняв первое место в группе.
В группе 3 ФК «Сумы» также в гостях был сильнее криворожского «Кривбасса-2» 2:4. ФК «Тростянец» дома разгромил «Звезду» из Кропивницкого 5:0. Сумчане заняли в итоге третье место, тростянчане – шестое.
В ¼ финала встретятся как раз «Виктория» и «Сумы». Первый матч состоится при в следующую субботу, 5 июня, в Сумах, ответный – спустя неделю.
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