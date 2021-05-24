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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:37241

В плей-офф аматорского чемпионата будет сумское дерби

Сегодня, 29 мая прошли матчи 22-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд.

В группе 2 действующий чемпион «Виктория» из Николаевки в гостях обыграла ФК «Кудровка» 2:3, заняв первое место в группе.

В группе 3 ФК «Сумы» также в гостях был сильнее криворожского «Кривбасса-2» 2:4. ФК «Тростянец» дома разгромил «Звезду» из Кропивницкого 5:0. Сумчане заняли в итоге третье место, тростянчане – шестое.

В ¼ финала встретятся как раз «Виктория» и «Сумы». Первый матч состоится при в следующую субботу, 5 июня, в Сумах, ответный – спустя неделю.

Спорт Виктория Николаевка ФК Сумы ФК Тростянец Футбол
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