Житель Сумщины сдал пьяного водителя копам

Сегодня, 29 мая, к работникам группы реагирования патрульной полиции пгт Липовая Долина подошел гражданин и сообщил, что водитель транспортного средства ВАЗ 2106 непонятно маневрировал на дороге, создавая опасность для других автомобилей.
Получив сообщение, полицейские оперативно установили направление движения автомобиля и через несколько минут остановили данное транспортное средство.
Проверяя документы 39-летнего водителя автомобиля, инспекторы выяснили, что тот имеет признаки алкогольного опьянения и еле держится на ногах. Проходить освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки и в ближайшем медицинском учреждении здравоохранения водитель отказался.
На гражданина патрульные составили административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП. От управления его отстранили, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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