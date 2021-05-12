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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:18251

Житель Сумщины сдал пьяного водителя копам

Неравнодушный гражданин помог полицейским обнаружить нетрезвого водителя.

Сегодня, 29 мая, к работникам группы реагирования патрульной полиции пгт Липовая Долина подошел гражданин и сообщил, что водитель транспортного средства ВАЗ 2106 непонятно маневрировал на дороге, создавая опасность для других автомобилей.

Получив сообщение, полицейские оперативно установили направление движения автомобиля и через несколько минут остановили данное транспортное средство.

Проверяя документы 39-летнего водителя автомобиля, инспекторы выяснили, что тот имеет признаки алкогольного опьянения и еле держится на ногах. Проходить освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки и в ближайшем медицинском учреждении здравоохранения водитель отказался.

На гражданина патрульные составили административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП. От управления его отстранили, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пьяный за рулем
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