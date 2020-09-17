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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пенсионер поджег себя

26 мая в Конотопском районе по месту жительства облили себя легковоспламеняющейся смесью 67-летний мужчина.

При внешнем осмотре тела следов насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг для установления причин смерти. Полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего в рамках открытого уголовного производства. Одна из версий - самоубийство, - сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

Право Самоубийство
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14.25; 20.25
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