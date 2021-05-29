В Сумах снова не минировали «Евробазар»

Напомним: сегодня, 29 мая, второй день подряд в полицию поступают сообщения о минировании ТЦ «Евробазар». Однако второй день сообщение оказывается ложным, пишет Суспільне в телеграме.
В Сумах снова проверяют сообщение о заминировании ТЦ «Евробазар»....
Суд признал виновным мужчину, обвиняемого в ложном сообщении о минировании моста....
«Взрывчатку не нашли», - СБУ о сообщении о заминировании ТЦ «Евробазар» в Сумах....
Сегодня, 28 мая, в 9.45 в дежурную часть ГУНП поступило сообщение от СБУ в Сумской области о возможном минировании ТЦ...
Сегодня, 30 апреля, около 13.30 на линию 102 поступило телефонное сообщение от неизвестного мужчины о том, что он заминировал мост...