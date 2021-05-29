В Сумах снова не минировали «Евробазар» В 14.45 в полиции сказали, что сообщение оказалось фейковым.

Напомним: сегодня, 29 мая, второй день подряд в полицию поступают сообщения о минировании ТЦ «Евробазар». Однако второй день сообщение оказывается ложным, пишет Суспільне в телеграме.