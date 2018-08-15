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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:05580

В Сумах уже повесили флаг на новый флагшток возле фонтана «Садко»

Сегодня, 29 мая, завершили монтаж флагштока, инициатором установки которого называют губернатора Сумщины Василия Хому.

Фото Игоря Мироненко

Сам глава ОГА поучаствовал в монтаже, закрутив болт гаечным ключом. При этом на месте монтажа 10-тонной махины был аж один человек в каске. О  масках говорить не приходится.

Как сказал сам Василий Хома это будет самый крупнейший в Сумской области государственный флаг, вешают его по случаю 30-летия независимости Украины. О длине флагштока не говорят…

«Проектная документация соответствует всем требованиям. Мы максимально позаботились о безопасности, ведь вес флагштока более 10 тонн», - сказал он. Тем не менее обитатели окрестных домов, сотрудники СумГУ (корпус УАБД) и Дворца детей и юношества, в страхе: а вдруг упадет.

При выборе места для установки флагштока руководство облгосадминистрации совещалось с жителями области. На странице Сумской облгосадминистрации был проведен опрос по этому вопросу. Жители области выбрали именно место у фонтана Садко. И только после этого работы были начаты. Правда. Никто не советовался: вообще нужен ли он? Ведь рядом стоял предыдущий, чуть поменьше.

«Мы это делаем за внебюджетные средства. То есть ни копейки налогоплательщиков не тратилось на изготовление и установку этого флага», - констатировал Василий Хома.

Однако при его монтаже была повреждена водопроводная труба и электросеть, которые пришлось ремонтировать. Также город выделили 3 млн грн на благоустройство территории вокруг. Сняв их с других объектов.

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Общество Флагшток
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