В Сумах уже повесили флаг на новый флагшток возле фонтана «Садко» Сегодня, 29 мая, завершили монтаж флагштока, инициатором установки которого называют губернатора Сумщины Василия Хому.

Сам глава ОГА поучаствовал в монтаже, закрутив болт гаечным ключом. При этом на месте монтажа 10-тонной махины был аж один человек в каске. О масках говорить не приходится.

Как сказал сам Василий Хома это будет самый крупнейший в Сумской области государственный флаг, вешают его по случаю 30-летия независимости Украины. О длине флагштока не говорят…

«Проектная документация соответствует всем требованиям. Мы максимально позаботились о безопасности, ведь вес флагштока более 10 тонн», - сказал он. Тем не менее обитатели окрестных домов, сотрудники СумГУ (корпус УАБД) и Дворца детей и юношества, в страхе: а вдруг упадет.

При выборе места для установки флагштока руководство облгосадминистрации совещалось с жителями области. На странице Сумской облгосадминистрации был проведен опрос по этому вопросу. Жители области выбрали именно место у фонтана Садко. И только после этого работы были начаты. Правда. Никто не советовался: вообще нужен ли он? Ведь рядом стоял предыдущий, чуть поменьше.

«Мы это делаем за внебюджетные средства. То есть ни копейки налогоплательщиков не тратилось на изготовление и установку этого флага», - констатировал Василий Хома.

Однако при его монтаже была повреждена водопроводная труба и электросеть, которые пришлось ремонтировать. Также город выделили 3 млн грн на благоустройство территории вокруг. Сняв их с других объектов.