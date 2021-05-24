В Сумах чиновники снова ели и молились Сегодня, 29 мая, в сумах прошел молитвенный завтрак с участием главы Сумской ОГА Василия Хомы, представителей исполнительной власти, органов местного самоуправления и духовенства.

«Мы решили продолжить прекрасную традицию проведения молитвенного завтрака в Сумской области, - сообщил Василий Хома. - Давайте ежемесячно проводить такие завтраки, ведь они объединяют не только религиозные сообщества, но и представителей власти».

По его словам, Молитвенные завтраки является своеобразной площадкой, через который верующие политики, священники и пастыри пытаются вдохновить своих коллег и сильных мира сего, что нельзя успешно вести свою работу по развитию государства без Бога и христианских ценностей. Ведь именно в библейских ценностях и есть залог успеха не только политика, парламентария, министра, но и простого человека.

Организатор молитвенного завтрака в Сумской области и Украине Виталий Орлов отметил, что семилетняя традиция молитвенного завтрака идет с Сумщины. И сегодня она продолжается.

«Самые крупные и массовые Молитвенные завтраки в Европе проводятся именно в Украине», - говорил он.

Архиепископ Сумской и Ахтырский ПЦУ Владыка Мефодий отметил: «Очень приятно, что представители различных религиозных организаций дружат на Сумщине с руководителями области и общин проводят Молитвенные завтраки, где вместе могут как помолиться, так и решать

Справка. Как известно, традиция молитвенного завтрака появилась в Соединенных Штатах Америки. Первый Молитвенный завтрак был организован Президентом США Дуайтом Д. Эйзенхауэром в 1953 году.

В Украине Молитвенные завтраки проводятся с 2011 года. В них принимают участие народные депутаты, члены правительства, руководители религиозных сообществ, дипломаты и иностранные парламентарии.

Таким образом представители разных стран и религиозных сообществ пытаются понять друг друга, и объединяются ради совместного решения глобальных вопросов, возникающих перед человечеством и современностью.