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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Директор сумского «Дорремстроя» пожаловался на «Сумыоблэнерго»

Директор КП «Доррестрой» Александр Вегера написал проникновенный пост в Фейсбуке по поводу всесильности «Сумыоблэнерго».

"По ситуації з КП «Шляхрембуд»
На сьогоднішній день «#Сумиобленерго» - це неприступна фортеця! Якщо хтось пробував взяти у них техумови на підключення до мереж електропостачання або збільшення потужності, той зі мною погодиться і зрозуміє, про що мова.
Я розумію що ви, пане Скляров, відчуваєте себе царем в «Сумиобленерго» і варто вам захотіти, ви знайдете масу причин, щоб відмовити кому завгодно в підключенні, доки до вас в ноги не впадуть.
Упевнений, що не без вашого відома обварили три підстанції на території КП «Шляхрембуд» як в'язницю, щоб миша НЕ проскочила. І при цьому зробили це ще й не за свій рахунок, а за рахунок споживача.
Це ж треба - придумати й зобов'язати винести лічильники за межі ВАШИХ підстанцій, як ви говорите. Тільки чи ВАШІ вони? Хто їх будував і чому вони опинилися на території трьох підрозділів «Шляхрембуду»? Подумайте! Вашого тут немає нічого.
Я розумію, що цар може дати своїм підлеглим команду заїжджати на територію комунального підприємства, НЕ ВАШОГО, а МІСЬКОГО, і робити там, що хочеш, під виглядом підключення-перемикання, причому в будь-який час доби, навіть вночі, коли на території один сторож.
Ви чомусь вважаєте, що маєте на це право. А коли такий «холоп», яким є я в ваших очах, обурився і висловив свою думку, то ви придумали якусь крадіжку електроенергії при непорушених пломбах і відкритому доступі до лічильників.
А коли й це не вийшло, ви вдалися до радикальних дій, відключивши від електроенергії на два дні цілий район. Вдумайтеся! Там 4 підприємства, які живляться від підстанції на території КП «Шляхрембуд». Два дні простою! А чому б ні? Адже ви господарі життя і вам все одно, що на цих підприємствах працюють люди і вони надають послуги всьому місту.
А коли й це не допомогло, ви вирішили смикнути за ниточки в прокуратурі й почати тиснути кримінальними справами, проводити обшуки, включаючи приватні будинки. А щоб ніхто не рипався, вирішили вручити підозри. Що далі? Відсторонити від посади (по тому ж «сценарію», що й А.Сагача)? А чому б ні, ви ж - всемогутні! До того ж, у вас є високопоставлені покровителі у правоохоронних органах…
Ні, хлопці. Скільки б не відкривали кримінальних справ і не робили обшуків, є ще суди. Так просто у вас це не вийде! Гарантую! І не будете ви їздити по території комунального підприємства Сумської міської ради «Шляхрембуд» без дозволу і коли вам того захочеться. У всякому разі, поки я керую підприємством.
Упевнений, що ті, хто пройшли шлях боротьби з Обленерго, ті, хто зіткнувся з їх свавіллям, зараз зрозуміли мене.
З повагою, директор КП "#Шляхрембуд" - Александр Вегера!", - написал он.

Общество Александр Вегера Дорремстрой ПАО «Сумыоблэнерго»
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