В Сумах снова заминировали «Евробазар» В Сумах снова проверяют сообщение о заминировании ТЦ «Евробазар».

Оно поступило в полицию в 10.50. Об этом рассказал представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких, пишет Суспільне в телеграме.

Это второе сообщение о заминировании торгового центра за два дня. 28 мая там взрывчатки не нашли.