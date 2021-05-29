Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:57

В Сумах снова заминировали «Евробазар»

В Сумах снова проверяют сообщение о заминировании ТЦ «Евробазар».

Оно поступило в полицию в 10.50. Об этом рассказал представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких, пишет Суспільне в телеграме.

Это второе сообщение о заминировании торгового центра за два дня. 28 мая там взрывчатки не нашли.

Досуг Минирование
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах суд дал псевдоминеру 5 лет условно
Вчера 13:31

В Сумах суд дал псевдоминеру 5 лет условно

Суд признал виновным мужчину, обвиняемого в ложном сообщении о минировании моста....

Минирование «Евробазара» в Сумах было ложным
Вчера 13:27

Минирование «Евробазара» в Сумах было ложным

«Взрывчатку не нашли», - СБУ о сообщении о заминировании ТЦ «Евробазар» в Сумах....

В Сумах заминировали «Евробазар»
Вчера 10:59

В Сумах заминировали «Евробазар»

Сегодня, 28 мая, в 9.45 в дежурную часть ГУНП поступило сообщение от СБУ в Сумской области о возможном минировании ТЦ...

В Сумах полиция поймала псевдоминера
30.04.2021 14:01

В Сумах полиция поймала псевдоминера

Сегодня, 30 апреля, около 13.30 на линию 102 поступило телефонное сообщение от неизвестного мужчины о том, что он заминировал мост...

30.04.2021 13:38

В Сумах «заминировали» мост

Сегодня, около 13.00, в полицию поступил звонок о минировании моста КРЗ через речку Псел....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45; 16.20
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Кино Планета Кіно
14.50; 21.30
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.30; 17.45
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.