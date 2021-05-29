В Сумах снова заминировали «Евробазар»

Оно поступило в полицию в 10.50. Об этом рассказал представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких, пишет Суспільне в телеграме.
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