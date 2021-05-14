Украина снова проиграла в Чемпионате Европы по-сумски

В группе «С» Украина потерпела второе поражение, теперь от Северной Македонии, а нидерландцы обыграли австрийцев.
Украина («Гранум» Снежки) 0:2 Северная Македония («Звезда»)
Нидерланды («Food Centre») 6:3 Австрия («Lex VSK)
В группе «D» британское дерби закончилось в пользу Англии, а хорваты были сильнее чехов.
Хорватия («Натон» Постольное) 3:1 Чехия («Азарт-2007»)
Англия («Краснополье») 4:3 Шотландия («Сервис Люкс»)
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