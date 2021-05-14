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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Украина снова проиграла в Чемпионате Европы по-сумски

28 мая прошли игры 2-го тура в группах «С» и «D» чемпионата Европ по-сумски.

В группе «С» Украина потерпела второе поражение, теперь от Северной Македонии, а нидерландцы обыграли австрийцев.

Украина («Гранум» Снежки) 0:2 Северная Македония («Звезда»)

Нидерланды («Food Centre») 6:3 Австрия («Lex VSK)

В группе «D» британское дерби закончилось в пользу Англии, а хорваты были сильнее чехов.

Хорватия («Натон» Постольное) 3:1 Чехия («Азарт-2007»)

Англия («Краснополье») 4:3 Шотландия («Сервис Люкс»)

Спорт Мини-футбол Чемпионат Европы по-сумски
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12.45; 16.20
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14.50; 21.30
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Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
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11.50; 15.30; 17.45
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
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