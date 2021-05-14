Украина снова проиграла в Чемпионате Европы по-сумски 28 мая прошли игры 2-го тура в группах «С» и «D» чемпионата Европ по-сумски.

В группе «С» Украина потерпела второе поражение, теперь от Северной Македонии, а нидерландцы обыграли австрийцев. Украина («Гранум» Снежки) 0:2 Северная Македония («Звезда») Нидерланды («Food Centre») 6:3 Австрия («Lex VSK) В группе «D» британское дерби закончилось в пользу Англии, а хорваты были сильнее чехов. Хорватия («Натон» Постольное) 3:1 Чехия («Азарт-2007») Англия («Краснополье») 4:3 Шотландия («Сервис Люкс»)