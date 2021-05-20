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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Лебедине пьяный водитель пытался откупиться от полиции

За предложение неправомерной выгоды полицейским 35-летний мужчина понесет уголовную ответственность

Происшествие произошло вчера в городе Лебедин. Там внимание сотрудников сектора реагирования патрульной полиции привлек 35-летний водитель. Проверяя его документы, работники полиции обнаружили, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При составлении административного протокола, злоумышленник, желая избежать ответственности за содеянное, предложил полицейским 1000 гривен. Те от предложения отказались и отметили, что его действия являются неправомерными. Но водитель настаивал на своем.

Правоохранители денег не взяли, а в отношении водителя открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка Пьяный за рулем
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