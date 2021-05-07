В Кролевце автобус сбил насмерть пешехода

Происшествие произошло сегодня около часа ночи в городе Кролевец. Как предварительно установили работники полиции, 30-летний водитель, находясь за рулем рейсового автобуса допустил наезд на пешехода. В результате наезда 57-летний пешеход от полученных травм погиб на месте.
Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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