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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Кролевце автобус сбил насмерть пешехода

Кролевецкие полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб пешеход.

Происшествие произошло сегодня около часа ночи в городе Кролевец. Как предварительно установили работники полиции, 30-летний водитель, находясь за рулем рейсового автобуса допустил наезд на пешехода. В результате наезда 57-летний пешеход от полученных травм погиб на месте.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП
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