Шосткинец украл 10 тыс. грн из терминала самообслуживания В Шостке полицейские разоблачили мужчину, который обоснованно подозревается в краже денег из терминала самообслуживания.

В начале мая в полицию Шостки обратились представители организации, обслуживающей терминалы самообслуживания в Шостке. Они рассказали, что во время плановой инкассации обнаружили в одном из автоматов отсутствие кассеты с деньгами, где должно было быть более 10 000 гривен.

«Проведя комплекс следственно-оперативных мероприятий, наши сотрудники установили причастность к краже 31-летнего жителя Шостки, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Установлено, что в вечернее время подозреваемый открыл терминал и похитил оттуда кассету с деньгами. Наличные забрал себе, а емкость для средств выбросил. Сейчас она найдена и приобщена в качестве доказательства к уголовному производству».

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.